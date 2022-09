Boticas: queimas e queimadas proibidas até 31 de Outubro

No âmbito do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, e de forma a prevenir a prática de comportamentos de risco e a ocorrência de incêndios rurais, a Câmara Municipal de Boticas informa que o período de proibição de queimas de amontoados e de queimadas vai ser prolongado até 31 de outubro, tendo como justificação o tempo seco, a pouca humidade do ar e as temperaturas que ainda se mantêm elevadas para esta época do ano.

Mais se informa que a queima de amontoados sem autorização e sem o acompanhamento determinado pelo Gabinete Técnico Florestal (GTF) da autarquia é considerado uso de fogo intencional.

Neste sentido, apela-se a toda a população que evite comportamentos e atitudes de risco, que coloquem em causa a defesa e proteção da floresta e, sobretudo, a segurança de pessoas e bens.

GC CM