Boticas: “Quinta-feira Cultural” com Grupo de Cavaquinhos de Dornelas e Banda Musical de Parafita

A Praça do Município acolheu ontem, dia 11 de agosto, mais uma “Quinta-feira Cultural”, atividade inserida na agenda de verão promovida pela Câmara Municipal de Boticas, durante os meses de julho e agosto.

A iniciativa, que contou com a presença do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, e do restante executivo municipal, arrancou com a atuação do Grupo de Cavaquinhos de Dornelas, que animou o público com o seu repertório de música tradicional.

De seguida, foi a vez da Banda Musical de Parafita subir ao palco e apresentar o espetáculo “Barroso Património Mundial”, contando, para tal, com o contributo da fadista Inês Almeida.

De referir que a atuação da Banda de Parafita decorreu no âmbito do projeto CulturAT – Promoção Turística do Alto Tâmega através da Cultura, uma iniciativa desenvolvida pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT).