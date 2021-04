Boticas: reabertura do parque de pesca desportiva

Tendo em conta o levantamento progressivo das medidas restritivas no âmbito da pandemia de Covid-19, a Câmara de Boticas informa que o Parque de Pesca Desportiva, localizado no Posto Aquícola do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), abre ao público a partir do próximo sábado, dia 10 de abril, para a realização de atividades de pesca desportiva e recreativa, estando aberto apenas aos fins de semana, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.

Nesse seguimento informa-se também que a utilização do espaço está limitada aos lugares disponíveis e que é obrigatório o cumprimento das normas emanadas pelas Autoridades de Saúde, nomeadamente o uso obrigatório de máscara e o distanciamento físico, sendo ainda aconselhado o uso do próprio de material de pesca de forma a evitar-se a partilha de equipamento desportivo.