Boticas: realizada a primeira reunião de Câmara do mandato 2021-2025

Realizou-se esta quinta-feira, dia 21 de outubro, no edifício dos Paços do Concelho o primeiro ato público do executivo municipal recém-eleito para o mandato 2021/2025.

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, tem como vereadores Guilherme Pires, que continua a desempenhar as funções de Vice-presidente, Isabel Torres, Hélio Martins, eleitos pelo Partido Social Democrata (PSD) e ainda Xavier Barreto, independente.

Fernando Queiroga deu as boas-vindas ao executivo que o acompanhará durante o mandato autárquico, desejando que os próximos quatro anos sejam profícuos em prol do Concelho de Boticas e dos botiquenses.