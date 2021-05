Boticas recebe prova da Taça de Portugal de Downhill

Este fim de semana, nos dias 14 e 15 de maio, a vila de Boticas é palco da 2ª prova da Taça de Portugal de Downhill.

O evento desportivo, que contará com a participação de mais de duzentos atletas nacionais e internacionais, é mais uma vez pontuável para a Taça de Portugal de Downhill e consta, novamente, no calendário da União Ciclista Internacional (UCI) como prova internacional de categoria C1.

Esperam-se dois dias repletos de muita adrenalina, com os praticantes da modalidade a testarem a sua agilidade e capacidade física numa pista rápida, mas com elevado nível de exigência técnica.

De referir que a prova é organizada pelo Clube BTT Boticas e Câmara Municipal, com o apoio da União Ciclista Internacional, Federação Portuguesa de Ciclismo e Associação Regional de Ciclismo de Vila Real e decorrerá mediante as regras impostas pelas Autoridades de Saúde no âmbito da Covid-19.