Boticas recebe workshop “A pensar no presente e no futuro: promover competências socioemocionais”

O Auditório Municipal de Boticas recebeu na passada sexta-feira, dia 22 de abril, o workshop “A pensar no presente e no futuro: promover competências socioemocionais”, orientado pela psicóloga clínica, Quéli Maciel, sendo que a sessão de abertura contou com a presença do Vice-presidente do Município de Boticas, Guilherme Pires.

A ação, desenvolvida no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) de Boticas, através do projeto Guerreiros de Sucesso/Equipa Multidisciplinar, foi direcionada para os pais e encarregados de educação dos alunos do 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e teve como objetivo principal promover comportamentos pró-sociais que contribuam para a melhoria dos resultados escolares.

Assim, os participantes tiveram a possibilidade de conhecer o conceito, a importância e as estratégias de promoção das competências socioemocionais, bem como os benefícios dessas aptidões para o desenvolvimento pessoal, social, académico e profissional das crianças.

GC da CM de Boticas