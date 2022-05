Boticas representado na Prova Intermunicipal da 15ª edição do Concurso Nacional de Leitura

Realizou-se no passado dia 26 de abril, em Vila Pouca de Aguiar, a prova intermunicipal do Alto Tâmega, da 15ª edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL).

No ano letivo 2021/2022 participaram no concurso 91 alunos representativos do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e ensino secundário do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, sendo que seguiram para a fase intermunicipal 12 alunos do Concelho de Boticas.

Constituída por duas provas de eliminação, uma escrita e outra oral, esta etapa do concurso permitiu apurar os vencedores de cada nível de ensino, dos quais apenas participaram na prova oral os cinco melhores da prova escrita.

Após a realização da prova de palco, foi selecionada para fase nacional final a aluna Maria João Adegas, do 6º A, que irá representar o Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro e o Concelho de Boticas na última etapa do CNL 2022, agendada para o dia 4 de junho, em Almada.

O Município de Boticas regozija-se pela boa exibição dos alunos do Agrupamento Escolar na iniciativa e deseja o maior sucesso a Maria João Adegas na fase final do CNL 2022.

Refira-se que o CNL é organizado pelo Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) em parceria com Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (Camões, IP), Direção-Geral de Administração Escolar/Direção de Serviços de Ensino e das Escolas Portuguesas no Estrangeiro (DGAE/DSEEPE), com o apoio da Rádio Televisão Portuguesa (RTP) e tem como objetivo principal estimular o gosto e o prazer de leitura, com o domínio da Língua Portuguesa, a compreensão leitora e os hábitos de leitura dos alunos do ensino básico e do ensino secundário.