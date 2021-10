Boticas: reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI) esteve reunida esta quarta-feira, dia 20 de outubro, de forma presencial e também por videoconferência, no edifício dos Paços do Concelho, para apresentar, discutir e aprovar o Plano Municipal de Defesa de Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Boticas para o período compreendido entre 2022 e 2031.

O encontro foi presidido pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, e contou com a presença de representantes das Forças Armadas, Guarda Nacional Republicana (GNR), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Infraestruturas de Portugal (IP), Redes Energéticas Nacionais (REN), E-Redes, Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), Organização de Produtores Florestais da CAPOLIB, Conselhos Diretivos de Baldios e Freguesias do Concelho.

Com o atual PMDFCI de segunda geração de Boticas a vigorar até 25 de novembro de 2021 surgiu a necessidade de elaborar um novo plano, em articulação com a CIMAT e o ICNF e em simultâneo com todos os municípios que constituem o Alto Tâmega, de forma a que as intervenções na gestão combustível fossem de caráter sub-regional.

O PMDFCI de terceira geração, aprovado em reunião, tem um horizonte temporal de 10 anos (2022/2031) e está divido em três partes, Diagnóstico, Plano de Ação e Plano Operacional Municipal (POM), sendo que o Plano de Ação foi concebido em consonância com várias entidades com responsabilidades na gestão de combustíveis, entre as quais a REN, E-Redes e IP.

De referir que o PMDFCI será remetido ao ICNF e à Assembleia Municipal de Boticas para validação.