Boticas: simulacro de incêndio testou segurança no edifício da Câmara Municipal

Realizou-se esta quinta-feira, dia 17 de junho, um simulacro de incêndio no edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Boticas.

O exercício, levado a cabo pelo Município de Boticas com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Boticas, permitiu testar e avaliar o plano de segurança das instalações da autarquia, bem como a capacidade de resposta dos meios de socorro.

Assim que foi dado o alerta de incêndio no interior do edifício, os funcionários saíram de forma ordeira para o exterior, cumprindo as indicações e regras definidas no âmbito das Medidas de Autoproteção do plano de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), onde aguardaram pela intervenção dos bombeiros, que prontamente socorreram uma vítima e extinguiram o fogo.