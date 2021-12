Boticas: simulacros de incêndio no Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro

Na passada terça-feira, dia 30 de novembro, os jardins de infância de Beça e Boticas e a sede do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro foram palco de simulacros de incêndio, no âmbito do Plano de Prevenção e Emergência para Estabelecimentos de Ensino.

A iniciativa, levada a cabo pelo Município de Boticas com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) e do Agrupamento Escolar, teve como objetivo principal avaliar o nível de segurança dos edifícios, bem como a capacidade de reação da comunidade escolar, desde alunos, educadores, professores e auxiliares de ação educativa, aos procedimentos de autoproteção a ter em conta em caso de catástrofe (incêndio, inundação ou sismo) em contexto escolar.

Em termos gerais os simulacros obtiveram uma avaliação positiva uma vez que todos os envolvidos nas atividades, quer comunidade escolar, quer meios de socorro, cumpriram as regras emanadas no Plano de Prevenção e Emergência.