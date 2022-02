Boticas: Via Ferrata interdita para utilização

Devido a um incêndio florestal na área envolvente à Via Ferrata, localizada junto ao Observatório Território GIAHS/SIPAM Teto do Mundo, em Alturas do Barroso, o Município de Boticas informa que, por questões de segurança, o equipamento se encontra indisponível para utilização, uma vez que o fogo provocou danos em partes da ponte suspensa, bem como na maioria da sinalética instalada no local.

A Câmara Municipal está a proceder ao levantamento dos prejuízos e à respetiva substituição das estruturas afetadas de forma a que o equipamento possa, tão breve quanto possível, reabrir ao público.

Recorde-se que a criação da Via Ferrata surgiu com o intuito de divulgar e valorizar o vasto património natural, cultural e paisagístico do Concelho de Boticas, alargar o leque de ofertas turísticas disponibilizadas aos visitantes e ainda aumentar a atratividade da região do Barroso, distinguida como Património Agrícola Mundial, pela FAO.

GC CMB