Boticas: Via Ferrata reaberta ao público

Após a suspensão de utilização devido a um incêndio florestal na área envolvente à Via Ferrata, localizada junto ao Observatório Território GIAHS/SIPAM Teto do Mundo, em Alturas do Barroso, o Município de Boticas já procedeu à reparação dos danos causados nas estruturas do equipamento, nomeadamente na ponte suspensa e na sinalética existente no local.

Assim, informa-se que a Via Ferrata já se encontra disponível para utilização e com as condições de segurança necessárias para que possa ser usada pelos visitantes.

Recorde-se que a criação da Via Ferrata surgiu com o intuito de divulgar e valorizar o vasto património natural, cultural e paisagístico do Concelho de Boticas, alargar o leque de ofertas turísticas disponibilizadas aos visitantes e ainda aumentar a atratividade da região do Barroso, reconhecida como Património Agrícola Mundial, pela FAO.

GC CMB