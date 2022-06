Boticas: XXII Encontro do Idoso regressou após dois anos de interregno

Depois do interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, o Pavilhão Multiusos de Boticas voltou a ser palco este domingo, dia 19 de junho, de um dos eventos mais importantes e com grande simbolismo realizado no Concelho, o 22º Encontro do Idoso.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Boticas (SCMB), Delegação de Boticas da Cruz Vermelha Portuguesa, Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) e Agrupamento de Escuteiros de Boticas, contou com a presença de cerca de mil idosos oriundos das várias localidades do Concelho e utentes da SMCB.

Como é habitual, o dia começou com a receção dos participantes no Pavilhão Multiusos, seguindo-se a celebração da Santa Missa presidida pelo Padre Domingos Teixeira, coadjuvado pelo Monsenhor Silvério Guimarães e pelo Padre Domingos Lage.

Após a celebração eucarística o Provedor da SCMB, Fernando Campos, dirigiu umas breves palavras à plateia, agradecendo “a recetividade e participação dos idosos na iniciativa” e destacando “a realização do encontro, bem como a vontade manifestada pela Câmara Municipal de Boticas em dar continuidade aquele que é um dos maiores eventos realizados no Concelho de Boticas pelo simbolismo que tem para a população mais velha”.

Também o Presidente do Município de Boticas, Fernando Queiroga, fez questão de discursar e agradecer a colaboração prestada pela SCMB e pelas restantes entidades envolvidas na realização do encontro, aproveitando a ocasião para deixar uma saudação especial a todos os participantes.

“Quero deixar uma palavra de agradecimento e sobretudo estima a todos os idosos presentes nesta iniciativa”, disse o autarca.

Fernando Queiroga realçou a importância e simbolismo deste encontro, bem como a prioridade do executivo municipal em manter as políticas sociais no Concelho.

“Este dia tem muito significado para mim, porque após todo este tempo em que estivemos mais ‘afastados’ tenho a oportunidade de estar com cada um de vocês e retribuir o afeto que me dão ao longo de todo o ano”, disse o edil, que finalizou o seu discurso referindo que “a autarquia continua a ter como prioridade de atuação a componente social, de apoio às famílias e também aos idosos do Concelho, porque os nossos munícipes são o património mais valioso que temos”.

Durante o almoço-convívio, o Presidente da Câmara fez questão de cumprimentar e entregar a cada um dos participantes uma pequena lembrança como gesto de agradecimento.

O dia de festa prosseguiu com vários momentos musicais encetados pelo Grupo de Cantares da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Serra do Leiranco – Sapiãos e pelo Rancho Folclórico de Beça, que animaram mais uma edição do Encontro do Idoso do Concelho de Boticas.