Bruno Ferreira é o mandatário de Jorge Moreira da Silva no distrito de Vila Real

Bruno Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, é o mandatário distrital da candidatura de Jorge Moreira da Silva à liderança do PSD.

O PSD vai escolher o seu próximo líder no próximo dia 28 de maio. Bruno Ferreira salienta que a sua tomada de posição é de âmbito pessoal, no momento de extrema importância para o futuro do país.

Para o autarca de Mondim de Basto “é tempo de nos mobilizarmos na construção de um projeto político que assegure a renovação do PSD, liberte o potencial de Crescimento Sustentável em Portugal e que assegure que os portugueses reconquistem o seu pleno Direito ao Futuro. Entendo que Jorge Moreira da Silva possui as competências e condições necessárias para liderar esse projeto de futuro.”

“A profundeza do seu conhecimento, tanto para o partido como para o país não pode ser desperdiçado. O atual contexto político, sem a previsão de eleições a curto prazo e com uma maioria socialista, deve ser encarado como uma oportunidade para atualizar as linhas programáticas do PSD, ajustadas à evolução da sociedade e do mundo e capazes de responder aos novos desafios e aos desafios de sempre. O PSD tem a obrigação de fazer uma oposição construtiva, assertiva e eficaz, conjugada com a criação de um projeto de alternativa que seja credível, responsável e ambicioso.”

Bruno Ferreira revela ainda que pretende neste processo eleitoral, ao nível distrital, contribuir para a discussão, esclarecimento e partilha sobre o futuro do país e do partido, bem como para a mobilização dos social democratas na participação ativa para a construção e defesa do direito ao futuro.