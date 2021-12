BTT de Inverno do Bila Biker’s adiado para o dia 13 de fevereiro

Dadas as circunstâncias atuais de calamidade pública, da evolução pandémica e das orientações da DGS acerca da realização de eventos neste período, o Grupo de Ciclismo e BTT Bila Biker’s, consciente da situação pandémica que se vive no país e tendo em conta a natureza do evento, informa-se que o BTT de Inverno 2022 será adiado para o dia 13 de fevereiro de 2022.

“Agradecemos desde já a compreensão de todos, tendo a esperança que em breve se poderá realizar este passeio com o mesmo espírito e nos moldes a que estamos habituados. Até lá protejam-se e desejamos umas boas pedaladas em segurança”, informou o clube.

As inscrições validadas transitam automaticamente para a nova data. Podem continuar a inscreverem-se ou a validar inscrições fazendo o pagamento.