O cabrito assado no forno a lenha é uma das imagens de marca da Páscoa. Quisemos mostrar como se faz no concelho esta iguaria pascal, no Barroso.

O casal Maria da Luz e Nuno Pedreira, proprietários de uma conhecida unidade hoteleira na vila de Montalegre, confecionaram um produto de excelência num espaço com todas as condições para o efeito. Uma tentação onde foi obrigatório pecar.

Veja as fotos:





















Fotos: CM Montalegre