Cacifos eletrónicos dos CTT disponíveis no Terminal Rodoviário de Vila Real

Na passada sexta-feira, 25 de fevereiro, decorreu a apresentação dos novos cacifos eletrónicos dos CTT, evento inserido num roadshow que está a percorrer o país, apresentando aquele que é o maior investimento, feito em Portugal, numa rede eletrónica de cacifos.

O Município de Vila Real foi dos primeiros a responder positivamente a este desafio dos CTT, sempre com o objetivo de fornecer aos vila-realenses mais e melhores alternativas na receção de encomendas, numa altura em que o comércio online se encontra em expansão acelerada.

Vítor Esteves, diretor comercial dos CTT, vê com satisfação esta aproximação das populações ao mundo global e só identifica vantagens num processo simples, seguro e cómodo para o público, criando uma real alternativa para todos aqueles que, hoje em dia, fazem compras em casa mas nem sempre estão presentes para as receber. Assim, sempre que se efetuar num site integrado nesta ferramenta dos CTT, serão apresentadas duas alternativas de entrega. O comprador poderá receber a sua encomenda em casa ou num ponto que lhe seja mais conveniente, seja este um posto CTT, com as suas limitações de horários, ou num dos cacifos agora apresentados, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim que a encomenda seja depositada num dos cacifos, o cliente recebe um código via SMS, que permite abrir o cacifo respetivo.

O vereador Carlos Silva vê este projeto com uma mais-valia para os vila-realenses, disponibilizando-lhes um maior número de possibilidades na receção de encomendas, acompanhando um mundo que hoje é completamente distinto do que já foi, no que toca à aquisição de bens. O vereador assinalou o facto de existirem cacifos instalados em ambas as margens do rio Corgo, no Terminal Rodoviário de Vila Real e no Nosso Shopping, locais escolhidos tendo em conta o grande fluxo de pessoas que por lá passam diariamente e os níveis de segurança que apresentam, estando ainda em estudo outros locais que poderão futuramente integrar esta rede.