Cadernos de fichas gratuitos para alunos do Concelho de Murça

O Município de Murça garante mais uma vez, a gratuitidade dos cadernos de fichas a todos os alunos do Concelho do primeiro e segundo ciclos.

Esta medida é fruto da importância estratégica que a educação representa para o executivo municipal, fundamentada na promoção da igualdade de oportunidades e no sucesso escolar, e visa auxiliar as famílias nos encargos financeiros que despendem com os materiais escolares.

A Autarquia, continua também, para o novo ano lectivo, a prestar apoio na acção social escolar, a promover alimentação saudável e acessível nos refeitórios escolares e na residência para estudantes, a reforçar a rede diária de transportes escolares gratuitos, a atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, assim como, em articulação com o Agrupamento de Escolas, a manutenção da equipa afecta ao Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PiiCiE).

Em execução está ainda o maior investimento de sempre do Município, precisamente na Educação, com a reconversão de todos os equipamentos da Escola Sede, com um valor de 2.8 Milhões de euros, ao serviço de todos os alunos do Concelho de Murça.