Cadetes-Alunos do 2.º ano da Academia Militar realizam Estágio de Operações de Apoio à Paz

O estágio decorreu no Regimento de Infantaria N.º 19, em Chaves, entre 06 e 17 de setembro, e tem como objetivo habilitar os cadetes-alunos com as competências para o desempenho do cargo de Comandante de Pelotão em Operações de Apoio à Paz (OAP).

Após a formação teórica, os Cadetes-Alunos aplicaram os conhecimentos adquiridos, realizando diversas atividades críticas em OAP, nomeadamente: estabelecer e operar um checkpoint fixo e móvel; organizar e executar uma escolta; organizar e operar um posto de observação; estabelecer a defesa de um ponto sensível; planear e conduzir um cerco e busca.

O estágio terminou com um exercício final, durante o qual os Cadetes-Alunos planearam e conduziram algumas das tarefas críticas ministradas durante a semana.