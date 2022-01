Café-Concerto do Teatro Municipal de Vila Real vai reabrir

O Café-Concerto do Teatro Municipal de Vila Real reabre a 15 de Janeiro, após obras de adaptação a um novo conceito de serviço. Sob gerência do concessionário Mau Hábitos – Espaço de Intervenção Cultural, entidade com longa experiência e dinamizadora de um espaço que se tornou icónico no Porto nas últimas duas décadas, o Café-Concerto prepara-se assim para, faseadamente, voltar a acolher o público vila-realense, oferecendo um serviço personalizado de restaurante/bar e apresentando, em articulação com a programação do Teatro Municipal, concertos, noites de poesia e performance.

Em paralelo, foi estabelecida uma parceria entre o Teatro de Vila Real e o Maus Hábitos/Saco Azul Associação Cultural com vista à organização de exposições de arte contemporânea na Galeria-Bar, pontualmente extensíveis à Sala de Exposições.

A reabertura do Café-Concerto, a 15 de Janeiro, será assinalada com a inauguração, às 20h30, da exposição “Arte Robótica”, uma retrospectiva do artista Leonel Moura, pioneiro na aplicação da robótica e da inteligência artificial na arte. Mais tarde, às 21h30, tem lugar um concerto do ciclo “Oscilador Gráfico”, um projecto apoiado pela DGArtes que junta seis designers e doze músicos numa exploração sonora e visual a três mãos. Neste concerto, Angélica Salvi e Pedro Tudela sonorizam a partitura gráfica de Inês Nepomuceno.