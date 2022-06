Cais da Régua recebe segunda noite do São João do Rio

O Cais da Régua voltou a ser o ponto de encontro na segunda noite dos festejos de São João do Rio. A música aliada à boa sardinha fizeram da noite passada, uma noite feliz.

Esta noite está reservada para a Marcha de São João. Os grupos participantes serão os seguintes:Godibombos; Universidade Senior Rotary do Peso da Régua; Associação Águias Douradas do Marão; ARDAD – Associação da Região do Douro para Apoio a Deficientes; Rancho Folclórico de Loureiro; A 2000; Grupo de Marcha de Poiares; Grupo de Marcha de Canelas; Rancho Folclorico e Recreativo de Godim. Esta é uma organização da Câmara Municipal do Peso da Régua e da Associação Amigos Abeira Douro.