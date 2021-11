Caloirada aos Montes regressa de 18 a 21 de novembro

A Caloirada aos Montes, evento organizado e realizado pela Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), regressa de 18 a 21 de novembro.

Após dois anos sem a realização de um encontro festivo académico, a AAUTAD inicia o ano letivo com uma receção ao caloiro, a Caloirada aos Montes 2021. Tal como todos os anos anteriores, a Caloirada tem um tema específico, sendo o deste ano “Deixa-te Levar”.

“Entre 18 a 21 de novembro vais experienciar 4 dias que não vais esquecer no teu percurso académico!”, refere a AAUTAD numa publicação nas redes sociais, relembrando, noutro post, que o local da receção será no mesmo de sempre, ao lado da biblioteca municipal.

Juntamente com a anunciação do retorno da Caloirada veio o aviso da concretização da latada, que também estava parada há dois anos, no último dia do evento, 21 de novembro.

O primeiro dia da Caloirada aos Montes, quinta-feira, dia 18, começa com a atuação da monumental serenata, com o concerto do Quim Barreiros, Miguel Bravo e djs. No dia 19 Lon3r Jonhy, Sebenta e Karetus, irão atuar no palco da receção. Por fim, no último dia da Caloirada, Nenny, Bispo e outros djs irão marcar presença dentro da tenda.

O preço dos bilhetes é de 11, 13 e 14 euros para cada dia, respetivamente, para estudantes. Aumentando 2 euros para quem não é.