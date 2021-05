O Município de Alijó vai a assinalar o Dia da Criança com atividades dedicadas a todas as Crianças do Pré-escolar e Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho.

Durante o dia de hoje e amanhã, os mais novos poderão visitar a quinta pedagógica instalada no Jardim Matos Cordeiro e participar em diversas atividades de animação.

A celebração irá estender-se ao longo de dois dias, de modo a evitar ajuntamentos e garantir todas as condições de segurança.