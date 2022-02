Câmara de Alijó avança com candidatura para criar primeira Estação Náutica do Douro

O Município de Alijó está a preparar uma candidatura para a certificação de uma Estação Náutica em Alijó, a primeira a ser criada na região do Douro. Este projeto representa um selo de qualidade e abre uma janela de oportunidade ligada ao Turismo Náutico, enquanto produto diferenciador e estratégico para o Município.

A certificação vai permitir confirmar o potencial único do Concelho de Alijó ao nível dos seus recursos fluviais, com destaque para os rios Douro e Tua. Uma Estação Náutica funciona como uma rede de oferta turística náutica de qualidade, organizada a partir da valorização integrada dos recursos náuticos presentes no território, que inclui a oferta de alojamento, restauração, atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de turistas e outros utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas.

Desta forma, uma Estação Náutica visa oferecer ao visitante atividades náuticas, mas também outras atividades de animação, criando experiências diversificadas e integradas que permitam prolongar o tempo médio de estadia. A participação dos agentes locais na elaboração do projeto de candidatura para constituição da Estação Náutica é fundamental, sendo que o Município, entidade coordenadora do projeto, conta já com vários parceiros ligados a diferentes setores de atividade.

A certificação da Estação Náutica do Pinhão permitirá dar continuidade ao trabalho que o Município tem vindo a desenvolver no setor do Turismo, contribuindo para a valorização do Concelho de Alijó enquanto destino turístico.

As Estações Náuticas são certificadas pela Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, enquadradas no projeto “Portugal Náutico”, e possibilitam a promoção do território certificado através da integração na rede de Estações Náuticas já existente, a nível nacional e internacional.

GC CMA