Câmara de Alijó inaugura Área de Lazer do Campo Meão no Dia Mundial do Ambiente

O Município, em parceria com a Junta de Freguesia de Alijó, vai assinalar o Dia Mundial do Ambiente, que se celebra no próximo dia 5 de junho, com a inauguração da Área de Lazer do Campo Meão. A iniciativa inclui várias atividades abertas à participação da população.

As comemorações têm início às 09h30, com o encontro junto ao Plátano Centenário, a partir de onde terá início uma caminhada até ao Campo Meão. Esta atividade inclui recolha de lixo pelo caminho (plogging).

A inauguração da Área de Lazer terá lugar às 11 horas, a seguir à qual se irá realizar uma ação de sensibilização ambiental, com batismo de árvores. A partir das 12h30, haverá um almoço-convívio aberto a todos a população, seguido de uma tarde de festa e confraternização.