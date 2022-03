Câmara de Alijó incentiva sucesso escolar através do teatro

O Município de Alijó está a promover um ciclo de teatro direcionado aos alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho II, que teve início na semana passada com a apresentação das peças “Auto da Barca do Inferno” e “A Farsa de Inês Pereira”, de Gil Vicente, pela companhia Filandorra – Teatro do Nordeste.

Esta iniciativa, promovida no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) Alijó Educa+, pretende contribuir para o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem, proporcionando aos alunos experiências pedagógicas significativas, estimuladoras, diversificadas e, sobretudo, facilitadoras e promotoras do sucesso escolar.

Para além das obras de Gil Vicente, os alunos do Agrupamento de Escolas D. Sancho II terão oportunidade, durante o presente ano letivo, de assistir a peças de teatro sobre a obra literária de Luís Vaz de Camões, Eça de Queiroz, Almeida Garrett, Alice Vieira, José Saramago, Jorge Amado e Virginia Woolf.

Este ciclo de teatro assume-se como um projeto criativo de descoberta, reinvenção e reconstrução de obras literárias e visa promover o contacto dos alunos com todos os elementos inerentes à dramatização, fomentar o gosto pelo teatro e motivar a leitura e o estudo das obras daqueles autores. Os objetivos desta atividade passam também por potenciar a experimentação de novas abordagens pedagógicas, bem como por promover o diálogo entre as práticas artísticas e os conteúdos curriculares.