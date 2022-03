Câmara de Alijó promove Ateliers de Costura nas 14 Freguesias

O Município de Alijó, através da Biblioteca Municipal e da Universidade Sénior, vai promover Ateliers de Costura em todas as Freguesias do Concelho, com o objetivo de produzir sacos de tecido. A iniciativa, que é dirigida a toda a população, pretende promover uma cidadania ativa, assim como o uso mais sustentável de sacos de tecido.

Os Ateliers, que arrancam hoje no Pinhão, irão decorrer em locais a indicar pelas Juntas e serão orientados por voluntárias da Universidade Sénior de Alijó. Os tecidos e outros materiais necessários para a costura dos sacos serão disponibilizados pelo Município.

No dia 22 de abril, data em que se celebra o Dia Mundial da Terra, a iniciativa culmina com um encontro com todas as Juntas de Freguesia participantes, em Alijó, que incluirá um Atelier de Costura ao Vivo. O dia finaliza com uma sessão que conta com a presença da Ativista Ambiental, Ana Milhazes, que apresentará o seu livro “Vida Lixo Zero”.

Esta iniciativa surge no seguimento de outras ações de voluntariado de costureiras que permitiram, por exemplo, criar máscaras sociais para a população, durante a pandemia.

GC CMA