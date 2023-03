Câmara de Boticas aderiu à Hora do Planeta

À semelhança dos últimos anos, a Câmara Municipal de Boticas voltou a associar-se à “Hora do Planeta”, uma iniciativa levada a cabo pela organização global de conservação da natureza, WWF – World Wildlife Foundation, desligando no passado sábado, dia 25 de março e durante uma hora, as luzes de alguns edifícios públicos.

Nesse sentido, a Vereadora Isabel Torres desligou, entre as 20h30 e as 21h30, a iluminação do edifício dos Paços do Concelho, como forma de alertar e, sobretudo, sensibilizar a comunidade local para as alterações climáticas e o desperdício energético.

Refira-se que a “Hora do Planeta” é um movimento ambiental global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso através de mudança de hábitos e comportamentos que protejam o planeta.