Câmara de Boticas associou-se à “Hora do Planeta”

No seguimento do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, o Município de Boticas aderiu à iniciativa global ambiental “Hora do Planeta” 2022, que teve lugar no dia 26 de março, desligando durante uma hora as luzes de alguns edifícios públicos.

Nesse sentido, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, desligou, entre as 20h30 e as 21h30, a iluminação do edifício dos Paços do Concelho e do Auditório Municipal, como forma de alertar a comunidade local para as alterações climáticas e o desperdício energético.

Refira-se que a iniciativa global do World Wide Fund For Nature (WWF), que já se realiza há 15 anos, pretende consciencializar a população sobre as alterações climáticas, tendo já sido designada como a maior campanha pelo planeta com a participação de países e territórios em todos os continentes, incluindo o apagar das luzes nos mais reconhecidos ícones e belezas naturais de todo o mundo.

Em Portugal, a “Hora do Planeta” conta com o apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e da Associação Natureza Portugal (ANP).

GC CM de Boticas