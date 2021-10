Câmara de Boticas entregou fichas de trabalho aos alunos do Concelho

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, deslocou-se esta quinta-feira, dia 7 de outubro, ao Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, Boticas, para proceder à entrega dos cadernos de actividades, mais conhecidos como cadernos de fichas, a todos os alunos que frequentam os diferentes graus de ensino (1º, 2º e 3º ciclos).

A entrega das fichas de trabalho só agora foi possível dado o atraso por parte das editoras, que não conseguiram garantir atempadamente a produção das mesmas, o que condicionou a sua aquisição por parte do Município, atrasando a sua entrega aos alunos. Junto com as fichas de trabalho, o Presidente da Câmara entregou também o “Diário do Estudante” e o manual com os códigos individuais para acesso à plataforma electrónica “Escola Virtual”.

Recorde-se que o Município de Boticas foi pioneiro na oferta dos manuais escolares aos alunos do 1º ciclo, iniciativa que teve lugar pela primeira vez no ano lectivo de 1998/1999 (há mais de 20 anos) e que se manteve desde então durante todos os anos. Com a progressiva gratuitidade dos manuais escolares por parte do Ministério da Educação, o Município de Boticas manteve as suas políticas de apoio à Educação oferecendo os cadernos de atividades a todos os graus de ensino.

O Presidente da Câmara sublinha que “a Autarquia está empenhada em proporcionar sempre as melhores condições de ensino às nossas crianças e jovens e contribuir para o seu sucesso escolar, colaborando, simultaneamente, para minimizar os encargos dos agregados familiares do nosso concelho e para a melhoria das condições de vida na nossa terra”.