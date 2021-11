Câmara de Boticas mantém a certificação do Sistema de Gestão de Qualidade

A Câmara Municipal de Boticas mantém a certificação do Sistema de Gestão de Qualidade atribuída pela APCER – Associação Portuguesa de Certificação e pelo IQNet (The International Certification Network), no âmbito do cumprimento dos requisitos estipulados pela norma NP EN ISO 9001:2015.

A manutenção da certificação nas áreas do Balcão Único de Atendimento, Operações Urbanísticas e Educação e Desenvolvimento Social, comprovam o esforço que a autarquia tem vindo a desenvolver no sentido de assegurar a melhoria sucessiva dos seus serviços, através da modernização e qualificação administrativa, assim como a satisfação dos seus munícipes.

O Município de Boticas continua a assumir o compromisso de certificar mais serviços municipais, sempre numa perspetiva de desempenhar as suas competências em conformidade com as exigências legais aplicáveis e tendo em consideração o bem-estar geral e as necessidades da população.