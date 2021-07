Câmara de Chaves implementa novo serviço de recolha de lixo

De forma a melhorar a política ambiental em vigor no Município, a autarquia contratualizou uma nova prestação de serviços para recolha, transporte de resíduos e limpeza urbana, com o objetivo de melhorar de forma substancial a qualidade de vida dos flavienses.

Representando um investimento de 7,4 milhões de euros, o novo sistema permitirá substituir todos os contentores do concelho, por novos, mais modernos e com maior capacidade, que passam a ser propriedade da autarquia. A recolha de “monos” e “monstros”, a recolha de verdes resultante da limpeza e manutenção de espaços verdes e jardins e novas viaturas de recolha de resíduos, assim como a lavagem frequente de contentores representam a aposta clara da autarquia no reforço da imagem do concelho como território mais limpo e mais verde.

Neste contexto, o município apela à sensibilização e colaboração de todos os munícipes, no sentido de contribuir diariamente para a minimização dos impactos ambientais. A adoção de comportamentos e hábitos ecológicos, bem como a separação correta dos diferentes resíduos produzidos são gestos que farão de Chaves um concelho mais saudável para todos.