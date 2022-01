Câmara de Lamego abre Centro de Testagem à Covid-19

O Município de Lamego tem em funcionamento a partir desta segunda-feira, dia 24, um novo centro de testagem que permite a realização de testes gratuitos à covid-19, alargando a oferta existente na cidade. O serviço funciona nas instalações do Centro Municipal de Proteção Civil, situado no Largo da Feira, em colaboração com a Farmácia Santos Monteiro, onde serão feitos testes rápidos antigénio.

O novo Centro de Testagem é criado no âmbito de um protocolo de colaboração estabelecido entre o Município de Lamego e a Administração Regional de Saúde do Norte que envolve a disponibilização, numa primeira fase, de 1500 testes. Esta medida vai ao encontro das atuais orientações nacionais direcionadas para o aumento da testagem da população, tirando partido da cedência, pelo Ministério da Saúde, de testes à SARS-CoV-2.

Ao disponibilizar-se para cooperar na implementação deste plano, o Município de Lamego contribui para acrescentar eficácia e eficiência na estratégia de combate e controlo da atual pandemia.

Para efetuar o teste, os utentes devem registar-se, previamente, em http://prociv.cm-lamego.pt ou através do nº de telefone 254 095 000.

GC CML