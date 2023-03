Câmara de Lamego apoia associações com mais de 420 mil euros

A Câmara Municipal de Lamego vai aumentar para mais de 420 mil o apoio financeiro concedido, este ano, às associações culturais, recreativas e desportivas do concelho. O montante global a atribuir é superior em 12,5%, em relação ao ano anterior (373.250 €). Ao todo, serão apoiados 56 representantes do movimento associativo.

A assinatura dos protocolos de colaboração que visam fomentar o desenvolvimento de funções sociais decorreu esta segunda-feira, dia 13, no Salão Nobre dos Paços do Concelho com a presença do Presidente Francisco Lopes.

Perante os dirigentes associativos do concelho, o autarca agradeceu toda a sua dedicação e empenho, “muitas vezes com prejuízo da vida pessoal e sem o reconhecimento público que é devido”.

“O apoio concedido é um investimento de Lamego e dos lamecenses no setor desportivo e cultural para tornar a nossa comunidade mais viva e ativa. Decidimos apoiar as associações que têm um objeto de reconhecido interesse municipal e, por esta razão, fazemos um esforço financeiro muito grande para apoiar as suas atividades”, explicou, sublinhando ainda o crescimento do número de coletividades apoiadas que “reflete a sua estabilidade em termos diretivos e a qualidade das iniciativas concretizadas”.

Associações desportivas de diversas modalidades, bandas filarmónicas e grupos de escuteiros são apenas algumas das entidades que recebem financiamento municipal, tendo como contrapartida a obrigação de cumprir o plano de atividades apresentado.