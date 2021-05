Câmara de Lamego apresenta festival literário “Lamego Cidade Poema”

Lamego volta a ser palco de um dos seus eventos culturais mais emblemáticos: o festival literário “Lamego Cidade Poema”. Durante três dias a cidade vai encher-se de poemas, música, leituras e muitas conversas à volta da poesia e dos livros.

Organizado pela Câmara Municipal de Lamego, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Lamego, a 4ª edição do festival literário “Lamego Cidade Poema” decorrerá entre 25 e 27 de junho, na sala de espectáculos do Teatro Ribeiro Conceição.

Trata-se de uma das mais importantes iniciativas culturais da cidade que, nas palavras de Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, «é já um evento de referência na região e também no país. De facto, o “Lamego Cidade Poema” é uma das grandes apostas do programa cultural autárquico, pela sua vertente literária e de entretenimento, bem como de promoção do gosto pela poesia e pelos livros. O nosso objectivo é que Lamego seja reconhecida também pela sua cultura e se torne na capital da poesia e da literatura.»

O calendário de atividades deste ano é marcado por diversas iniciativas como sessões de poesia, conversas temáticas, um concerto poético e uma peça de teatro para crianças, destacando-se também a atribuição do “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira”, conceituado e reconhecido poeta lamecense.

Outro dos momentos altos do “Lamego Cidade Poema” será a apresentação do “Acordes de Lamego em Tempo de Pandemia”, um livro que reúne textos de vários cidadãos de Lamego numa alusão à atual situação pandémica que o mundo atravessa.