Câmara de Lamego constrói túnel sob o escadório do Santuário para reduzir circulação automóvel

A Câmara Municipal de Lamego, no âmbito da sua política de sustentabilidade ambiental, vai proceder à construção de um túnel sob o Escadório do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, com o objectivo de retirar os carros do centro da cidade e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos munícipes.

Esta intervenção irá iniciar-se durante o segundo trimestre deste ano.

Santuário Nossa Senhora dos RemédiosApostando cada vez na sustentabilidade ambiental do concelho, a Câmara Municipal de Lamego, dirigida por Ângelo Moura, vai dar início à construção de um túnel sob o Escadório do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, naquela que será uma via estruturante de entrada e saída da cidade. Composta por duas faixas de rodagem, uma em cada sentido, a nova passagem inferior permitirá uma ligação mais rápida à A24 e ao nó de distribuição viária da Praça Dr. Fernando Amaral.

Aprovada a 15 de abril pelo Programa Operacional Regional do Norte, esta candidatura representa um investimento de 1.388.550,69€, numa intervenção que vai estabelecer a ligação da zona da Meia Laranja com o cruzamento da EN2, possibilitando assim uma diminuição do tráfego automóvel no centro de Lamego, conforme sublinha o presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura: «Esta obra é essencial para a nossa cidade e para conseguirmos cumprir um desejo antigo: diminuir a circulação automóvel no centro da cidade, reforçando assim a estratégia da autarquia para um município mais ecológico. Lamego enfrenta atualmente diversos desafios ao nível da mobilidade automóvel, uma vez que a sua evolução urbana e a morfologia do seu território apresentam problemas de articulação viária entre o núcleo central e as restantes zonas, motivo que leva a que um grande número de automobilistas atravesse diariamente o centro da cidade. A construção do túnel sob o Escadório dos Remédios vai, com certeza, ajudar a atenuar este grave constrangimento.»

Enquadrada numa estratégia de mobilidade urbana sustentável, a construção do novo túnel sob o Escadório do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios vai iniciar-se durante o segundo trimestre deste ano, estando prevista a sua conclusão no prazo de 12 meses.

No âmbito desta intervenção, o projeto de arquitectura vai contemplar ainda as áreas destinadas aos espaços exteriores adjacentes ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios que desde 1984 foi classificado como Imóvel de Interesse Público, incluindo a escadaria e parque, proporcionando-lhes um tratamento adequado, que irá contribuir para a sua valorização e enquadramento paisagístico.