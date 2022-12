Câmara de Lamego e Escola de Hotelaria juntas para “Formação + Próxima”

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, e o Diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego, Miguel Duarte, assinaram esta manhã, dia 21, um protocolo de colaboração no âmbito do programa “Formação + Próxima”, que tem por objetivo estimular a economia e a atividade turística local através da formação.

As duas instituições dão, deste modo, um passo importante na concretização do Plano “Reativar o Turismo- Construir o Futuro” que visa a ampliação de conhecimentos e qualificações dos profissionais do turismo local. As primeiras ações de formação vão decorrer já no próximo mês de janeiro.

O protocolo do programa “Formação + Próxima” envolve os municípios do território continental e as escolas do Turismo de Portugal numa parceria mobilizadora de mudança estratégica, com vista à capacitação na “arte da hospitalidade”.



A Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego realiza esta capacitação de forma a acrescentar valor ao tecido empresarial local e aos respetivos territórios, para revigorar as competências de gestão das empresas assim como elevar a qualificação dos profissionais do setor. Pretende ainda promover a captação e atração de talento, qualificando pessoas de outros setores e/ou desempregados que queiram ingressar no setor do turismo.



GC CM