Câmara de Lamego e Fundação de Serralves inauguram exposição Matéria/ Ação

A Câmara Municipal de Lamego e a Fundação de Serralves inauguram a exposição “Matéria / Ação: Escultura e vídeo dos anos 1960 e 1970”, no dia 18 de outubro, às 17h30, na Galeria Solar da Porta dos Figos – Casa do Artista.

Esta mostra será o primeiro evento com “a marca Serralves” realizado na cidade de Lamego, ao abrigo de um protocolo de cooperação estabelecido, em dezembro de 2021, entre as duas instituições.

Através desta nova parceria, a Câmara de Lamego integra o grupo de membros fundadores de Serralves possibilitando à população lamecense e às entidades locais um acesso mais alargado e uma maior proximidade à arte, à cultura, às indústrias criativas e às diversas iniciativas de sensibilização ambiental promovidas pela Fundação. Nos próximos quatro anos, decorrerá ainda um evento cultural anual em Lamego sob a chancela de Serralves.



A exposição Matéria / Ação reúne um conjunto de esculturas das décadas de 1960 e 1970 que permite reconhecer aspetos centrais às práticas artísticas associadas à escultura abstrata britânica, ao minimalismo norte-americano e, sobretudo, ao pós-minimalismo e à arte processual que marcaram o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970, com profundas consequências para as gerações seguintes. As obras escultóricas são apresentadas em diálogo com trabalhos em vídeo do mesmo período, evidenciando pontos de contacto e interferências entre os dois campos de criação que se desenvolveram, em grande medida, a par e par.

São apresentadas obras de Ângelo de Sousa, Bruce Nauman, Charlotte Posenenske, Joan Jonas, Reiner Ruthenbeck, Richard Serra, Yvonne Rainer e Zulmiro de Carvalho.

Esta exposição integra o Programa de Exposições Itinerantes da Coleção de Serralves que tem por objetivo tornar o acervo da Fundação acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país. A entrada é livre.