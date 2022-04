Câmara de Lamego: Lamego homenageia antigos combatentes

O Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes organizou na manhã desta sexta-feira, dia 8, uma cerimónia de evocação do Dia do Combatente, junto ao Monumento do Soldado Desconhecido, “assombrada este ano pela guerra em curso na Ucrânia”.

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego participou neste ato simbólico que serviu, mais uma vez, para relembrar e homenagear o esforço prestado pelos antigos combatentes no cumprimento do serviço militar.



“Quero expressar o meu preito e homenagem aos militares portugueses que participam em missões de paz, incluindo os rangers do Centro de Tropas de Operações Especiais, em Lamego, e homenagear todas as mulheres e homens que lutam neste momento na Ucrânia pela defesa dos valores civilizacionais da Liberdade, da Democracia e dos Direitos Humanos. Hoje mesmo há militares a combater e a tombar por nós na Europa”, destacou Francisco Lopes, após a deposição de uma coroa de flores, na companhia do Presidente do Núcleo de Lamego, Coronel de Infantaria na Reserva Valdemar Lima.

Francisco Lopes elogiou ainda todo o trabalho desenvolvido por esta associação, garantindo que a Câmara Municipal de Lamego continuará a apoiar as suas atividades e missões para que disponham das melhores condições.



Na cerimónia de evocação do Dia do Combatente foi ainda respeitado um toque de silêncio em homenagem a todos os combatentes mortos pela Pátria.