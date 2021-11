Câmara de Lamego oferece Gil Vicente no palco do Teatro Ribeiro Conceição

No âmbito do programa CEDITES – Centros de Divulgação de Teatro para as Escolas, o Teatro Ribeiro Conceição acolhe, nos próximos dias 17 e 18 de novembro, a iniciativa Ciclo de Teatro Vicentino, a partir da representação para as escolas dos textos Auto da Barca do Inferno e Farsa de Inês Pereira. A iniciativa decorre no contexto da parceria estabelecida entre o Município de Lamego e a Filandorra – Teatro do Nordeste, com o intuito de formar novos públicos.

Os alunos vão ter oportunidade de assistir a uma “aula viva” sobre o teatro vicentino a partir da representação teatral, precedida de uma introdução didática a contextualizar as componentes do texto dramático pelo encenador e diretor da Filandorra, David Carvalho. Aos espetáculos foi conferido um sentido pós-moderno, respeitando, no entanto, fielmente o texto original. A galeria de personagens vicentinas é atualizada no espaço e no tempo, viajando ao som de ícones musicais da atualidade e desfilando sob guarda-roupa vistosamente contemporâneo.

No dia 17, o Auto da Barca do Inferno sobe ao palco do TRC às 10h30 para os alunos que frequentam o 9º ano de escolaridade. No dia seguinte, às 10h30, é apresentada a Farsa de Inês Pereira aos estudantes do 10º ano.