Câmara de Lamego recupera muro junto à Urbanização da Ortigosa

O Município de Lamego começou esta semana a proceder à reposição do muro que desabou, em fevereiro último, junto à Urbanização da Ortigosa, na Av. Alves Pedrosa. Os trabalhos visam garantir a segurança do prédio situado nas imediações e evitar novas derrocadas. Esta intervenção está orçada em 63 mil euros, a suportar integralmente pela autarquia.

O arruamento onde se situa o muro que está agora a ser recuperado integra o novo circuito pedonal da cidade de Lamego que ligará o centro urbano à zona do Relógio do Sol. Estas obras devem terminar muito em breve.

Com a concretização deste projeto, a Câmara Municipal de Lamego pretende estimular estilos de vida mais saudáveis e incentivar as deslocações a pé e em bicicleta entre a periferia urbana e o centro histórico. Adjudicada pelo valor de 454.785,69 euros, mais IVA, esta intervenção municipal é concretizada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER.