Câmara de Lamego vai atribuir 372 mil euros às associações do concelho

Câmara Municipal de Lamego vai atribuir 372.950,0€ euros às associações culturais, recreativas e desportivas do concelho, de modo a apoiar financeiramente as atividades a desenvolver até ao final do ano. Os subsídios são concedidos mediante a celebração de protocolos que visam fomentar o desenvolvimento de funções sociais. Ao todo, serão apoiados este ano 49 representantes do movimento associativo. O montante global a atribuir é superior em 28,8%, em relação ao ano anterior (289.550,0€).

A Câmara Municipal de Lamego celebrará protocolos de colaboração que prosseguem objetivos de interesse público, promovendo a educação, o desporto e o desenvolvimento dos jovens. Associações desportivas de diversas modalidades, bandas filarmónicas e grupos de escuteiros são apenas algumas entidades que vão receber financiamento municipal, tendo como contrapartida a obrigação de cumprir o plano de atividades apresentado.

Francisco Lopes, Presidente da autarquia, defende que “a atribuição destes auxílios vai fortalecer as políticas de proximidade e dá um sinal muito positivo para o reforço da coesão territorial”. “Este ano, estamos a contemplar novas associações, para além de todos os outros clubes e associações apoiadas anteriormente. É um auxílio com uma importância significativa que garante o funcionamento e a dinamização do movimento associativo do concelho, cujos dirigentes e sócios muito contribuem com o seu trabalho voluntário. Além disso, queremos dar um novo estímulo às associações numa altura em que está previsto o regresso à normalidade das atividades”, acrescenta.