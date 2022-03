Câmara de Lamego vai atribuir 373.250 euros às associações culturais

A Câmara Municipal de Lamego vai atribuir 373.250 euros às associações culturais, recreativas, sociais e desportivas do concelho, de modo a apoiar financeiramente as atividades que serão desenvolvidas até ao final do ano. Os subsídios são concedidos mediante a celebração de protocolos que visam fomentar o desenvolvimento de funções sociais.

Ao todo, serão apoiados este ano 49 representantes do movimento associativo. O montante global a atribuir é superior em 28,8%, em relação ao ano anterior (289.550,0€).

A assinatura dos documentos decorreu esta terça-feira, dia 8, no Salão Nobre dos Paços do Concelho com a presença da Vice-Presidente, Catarina Ribeiro, e dos vereadores José Pinto e Carlos Silva. A autarca sublinha que a atribuição deste apoio financeiro “vai garantir a dinamização do movimento associativo do concelho e incentiva as associações a regressarem à atividade, numa fase pós-pandemia”, destaca.

Associações desportivas de diversas modalidades, bandas filarmónicas e grupos de escuteiros são apenas algumas das entidades que recebem financiamento municipal, tendo como contrapartida a obrigação de cumprir o plano de atividades apresentado.