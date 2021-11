Câmara de Mesão Frio desafia moradores a iluminar fachada das suas casas neste Natal

A Câmara Municipal de Mesão Frio vai iluminar a fachada do seu edifício, no âmbito da iniciativa «Natal na Avenida». Em consonância com esta ação, este ano, o Município de Mesão Frio desafia todos os moradores do concelho a iluminarem, também, as fachadas das suas casas, num movimento espontâneo e coletivo, destinado a embelezar o Natal de todos.

Um júri irá percorrer todo o concelho e avaliará as participações. Ao munícipe que apresentar a fachada mais bonita, ser-lhe-á atribuída uma menção honrosa, dando disso destaque no website oficial da Câmara Municipal, nas redes sociais e na imprensa regional.

A autarquia convida a população de Mesão Frio a iluminar a sua fachada e a participar neste concurso. O concelho de Mesão Frio pode ser ainda mais bonito com o contributo de todos.

Fonte: CM Mesão Frio