Câmara de Mesão Frio e Liga Contra o Cancro dinamizaram caminhada

A Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, dinamizou uma caminhada solidária por caminhos rurais circundantes à vila, que contou com mais de 200 inscritos. O valor da participação angariado foi totalmente entregue à Liga, numa iniciativa que, mais uma vez, demonstra o espírito solidário e empenhado da população do nosso concelho.Antes de saírem para os trilhos, os caminhantes concentraram-se na Avenida Conselheiro José Maria Alpoim, para uma pequena aula de aquecimento que serviu, também, para animar os participantes antes da foto de grupo.

O percurso traçado pela primeira vez passou por alguns dos caminhos mais incomuns das imediações da vila, proporcionando o contacto próximo com as hortas recentemente plantadas ou a vinha que nesta época começa a rebentar em todo o seu esplendor. Com o relevo próprio do nosso terreno, a caminhada juntou pessoas de todas as idades, e com mais ou menos esforço, todos chegaram bem-dispostos ao adro da Igreja de São Martinho, onde foi servido um abastecimento.A manhã de lazer terminou junto aos Paços do Concelho, com uma aula de aeróbica que recebeu os participantes da caminhada e foi em festa que a iniciativa da Câmara Municipal de Mesão Frio e da Liga Portuguesa Contra o Cancro encerrou.

Os momentos de aquecimento e descompressão física antes e depois da caminhada foram ministrados por técnicos da autarquia. Inspirada na participação gerada e alegria demonstrada nestas pequenas aulas, a Câmara Municipal vai estudar a possibilidade de repetir iniciativas semelhantes durante alguns domingos do verão que se aproxima.