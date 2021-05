Câmara de Mondim de Basto apoia empresas na retoma da atividade económica

A Câmara Municipal de Mondim de Basto deliberou prorrogar a medida de redução em 60% do tarifário de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos para os consumidores não-domésticos, até ao próximo mês de setembro, inclusive.

O executivo municipal entende dever prosseguir com as medidas já tomadas no final de 2020, de proteção e apoio ao tecido económico e empresarial do concelho, uma vez que a pandemia veio provocar sérios constrangimentos sociais e económicos, condicionando e limitando de forma grave a atividade de muitos agentes económicos e colocando em causa a sobrevivência dos negócios ou a prossecução das suas atividades.

O apoio ao comércio local tem sido uma das preocupações mais relevantes da autarquia que pretende ver retomada, de forma gradual, a atividade económica do concelho e o seu normal funcionamento. Estas reduções representam uma perda de receita municipal que a autarquia abdicará em favor das empresas, transmitindo um sinal positivo de confiança e de apoio aos agentes económicos locais, nesta nova fase de desconfinamento.