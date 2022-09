Câmara de Mondim assume serviço de refeições em todas as escolas do concelho

A Câmara Municipal de Mondim de Basto vai assumir, neste novo ano letivo, o serviço de refeições em todos os estabelecimentos de ensino do concelho.

Trata-se de uma medida ambiciosa que procura, sobretudo, primar pela qualidade do serviço, garantindo a todos os alunos, desde o ensino pré-escolar até ao 12º ano, refeições saudáveis e saborosas.



Este serviço vai ser desenvolvido pelo pessoal interno da autarquia, que conta já com anos de experiência nesta área da cozinha e alimentação, e que pretende manter os níveis de qualidade do serviço que já era reconhecido na cantina do Centro Escolar Mondim Oeste.

O serviço de refeições escolares vai funcionar nas instalações da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto, que possui condições e equipamento adequados às necessidades do serviço, sendo depois as refeições distribuídas pelos diferentes estabelecimentos de ensino do concelho.



Como explica o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “esta medida traduz-se num investimento do município em melhorar o serviço e qualidade das refeições escolares e, simultaneamente, apoiar o consumo no comércio local. Consideramos reunir pessoal competente e as condições necessárias para prestar um bom serviço de refeições aos nossos alunos”.

GC CM