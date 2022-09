Câmara de Mondim de Basto atualiza estado de saúde do autarca Bruno Ferreira

O Município de Mondim de Basto informou sobre o estado de saúde do presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, que sofreu, no passado sábado de manhã, uma paragem cardiorrespiratória.

A autarquia informou que “o presidente se encontra internado nos Serviços de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de S. João, no Porto, com um prognóstico reservado, apresentando uma evolução favorável nas últimas 24 horas”.

“Aguardam-se os resultados de exames complementares nas próximas 48 horas para atualizar o estado clínico, que se acredita evoluir favoravelmente”, comunicou a autarquia.

O Município de Mondim de Basto agradeceu, por fim, “as muitas mensagens de incentivo, provenientes de todo o país, bem como a solidariedade demonstrada por todos os mondinenses”.