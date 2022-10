Câmara de Mondim de Basto deu início ao transporte de estudantes do ensino superior

O Município de Mondim de Basto deu, ontem, início ao transporte dos alunos do concelho que se encontram a frequentar o ensino superior.

Esta medida de apoio está, para já, a servir 43 estudantes do concelho que decidiram dar continuidade aos seus estudos e, para isso, necessitam de se deslocar da sua área de residência para as respetivas instituições de ensino superior.

As rotas definidas pela autarquia, até ao trajeto máximo de 120 km em torno da sede do concelho de Mondim de Basto, vão funcionar durante todo o ano letivo, às sextas-feiras e aos domingos, permitindo que estes alunos possam regressar a Mondim de Basto e visitar as suas famílias durante os fins-de-semana.

A Vereadora com o Pelouro da Educação, Carla Silva, acompanhou a partida destes estudantes e pôde constatar junto dos alunos e respetivas famílias a utilidade deste serviço, que é também um alívio nos encargos que as famílias têm que suportar com a educação dos seus descendentes.

As condições de acesso ao apoio ao transporte podem ser consultadas no site do Município em https://municipio.mondimdebasto.pt/index.php/servicos-on-line/balcao-unico/regulamentos/27-noticias/destaques/2125-apoio-ao-transporte-de-estudantes-do-ensino-superior.html

GC