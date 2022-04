Câmara de Mondim de Basto promove sessão de sensibilização para combate à Vespa Velutina

A Câmara Municipal de Mondim de Basto e a Apicave – Associação de Apicultores do Cávado e Ave – desenvolveram, no passado dia 31 de março, uma sessão de sensibilização junto dos apicultores do concelho, onde foi abordada a temática do combate à Vespa Velutina.

“A Vespa Velutina – o papel do apicultor no seu controlo e na redução do seu impacto” serviu de mote a uma análise profunda sobre o surgimento e a proliferação da Vespa Velutina no território português, do seu impacto no setor apícola, em particular e no ambiente, em geral.

Encontrar soluções e definir estratégias de atuação é o objetivo de todas as entidades que têm responsabilidade na gestão do território, das florestas e dos recursos naturais.

Apesar de já não ser uma novidade, a captura das vespas fundadoras, com recurso a armadilhas, continua a ser o método mais eficaz e económico para controlar a propagação desta espécie. Por isso, os Serviços Municipais de Proteção Civil, em articulação com a CIM do Ave, promoveram a entrega de armadilhas aos apicultores e aos representantes das unidades de gestão das florestas presentes.

Cobrir o território com uma rede de armadilhas bem distribuída é, no entender dos especialistas, o caminho a seguir no combate à Vespa Velutina.

A autarquia de Mondim de Basto encontra-se disponível e empenhada em travar a proliferação desta espécie e a salvaguardar a atividade apícola que tanta representatividade tem no concelho de Mondim de Basto.

GC CM de Mondim de Basto